Zelenskiy'den Rus birliklerinin ilerlediği bölgeye dikkat çeken atama

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Odessa bölgesi idarecisi Sergey Grinevetskiy’i görevden aldı ve yerine, neo-Nazi gruplarla ilişkisiyle tanınan Maksim Marçenko’yı bu göreve getirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Marçenko daha önce, pek çok savaş suçu işlemiş olmasıyla bilinen Aydar Taburu’na komuta etmişti. Uluslararası Af Örgütü tarafından, insan kaçırma ve işkence gibi bir dizi savaş suçu işlemekle suçlanan tabur, neo-Nazi gruplar tarafından ayrı bir askeri güç olarak kurulmuştu.

Söz konusu tabur şu anda Ukrayna ordusu bünyesinde yer alıyor.