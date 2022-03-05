Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Daha ileri gidebilecek miyiz bakalım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Ukrayna, insani koridorlarla ilgili anlaşmaların işe yaraması için elinden geleni yapıyor. Müzakere sürecinde daha ileri gidebilecek miyiz bakalım' dedi.

Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Kiev’in Rusya ile müzakereler konusunda daha neler yapılabileceğine bakacağını" söyledi.

Sputnik'teki habere göre Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı video mesajında, “Müzakere sürecinde daha ileri gidebilecek miyiz bakalım” ifadelerini kullandı

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, "Ukrayna, insani koridorlarla ilgili anlaşmaların işe yaraması için elinden geleni yapıyor" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı'ysa Mariupol'dan 200 binden fazla kişinin tahliye edilmesinin beklendiğini söyledi

Haber

Güncelleniyor | Ukrayna savaşında 10. gün