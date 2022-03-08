Zelenskiy'den 'kaçtı' iddialarına yanıt: 12 gün sonra bir ilk...

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya'nın askeri harekatı sonrası ilk kez başkent Kiev'deki ofisinden görüntülü bir mesaj paylaştı.

"Bugün mücadelemizin, savunmamızın on ikinci akşamı. Hepimiz sahadayız, çalışıyoruz. Herkes olması gerektiği yerde" diyen Zelenskiy, "Ben Kiev'deyim. Ekibim benimle birlikte. Savunma sahada. Ülkemize hizmet edenler yerlerinde. Hepimiz savaştayız. Hepimiz elde edeceğimiz zaferimize katkıda bulunuyoruz'' ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Kiev'de kalıyorum. Ofisimdeyim. Saklanmıyorum. Kimseden korkmuyorum" dedi.