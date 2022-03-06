Zelenskiy'den bir kez daha 'ya uçak ya uçuşa yasak bölge' çıkışı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy NATO ülkelerine Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeleri ya da Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" ilan etmeleri çağrısını yineledi.

Sosyal medyadan bir video mesaj paylaşan Zelenskiy "Bizi korumak sizin insani göreviniz. Ve bunu yapabilirsiniz. Bunu yapmazsanız ve en azından bize kendimizi koruyabilmemiz için savaş uçağı göndermezseniz bunun tek bir sonucu olabilir: Bizim yavaşça öldürülmemizi istiyorsunuzdur" ifadelerini kullandı.

NATO ülkeleri Zelenskiy'in Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilme çağrısını reddetmişti. ABD bunun Rusya ile savaşa neden olacağını duyurmuştu.