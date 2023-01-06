Zelenskiy'den ateşkes açıklaması: Askerlerimizin ilerlemesini durdurmak istiyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatın vermesini, Rusya'nın Donbas'ta Ukrayna ordusunun ilerleyişinin engellemesi için yapılan bir hamle olduğunu söyledi.

Zelenskiy, gece saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajla, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri değerlendirdi.

'Askerlerimizin ilerlemesini durdurmak için istiyor'

Zelenskiy, Rusya'nın 36 saatlik ateşkes uygulanması konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, Noel'i Donbas'taki askerlerimizin ilerlemesini bir süreliğine durdurmak ve teçhizat, cephane ve askere alınanları mevzilerimize yaklaştırmak için bir kılıf olarak kullanmak istiyorlar. Bu ne verecek? Kayıp hesabındaki bir başka artış. Dünyadaki herkes, Kremlin'in savaşı yenilenmiş bir güçle sürdürmek için savaştaki bir mühleti nasıl kullandığını biliyor."

'Rus askerleri Ukrayna'da kaldığı sürece savaş devam edecek'

Konuşmasının bir bölümünde Rusça konuşan Zeleneskiy, Rusya vatandaşlarına hitap ederek, geçen yıl 15 Kasım ve 12 Aralık'ta Rus hükümetine bir "Barış Formülü" sunduklarını ama Kremlin tarafından kabul edilmediğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Rus askerlerin Ukrayna'da kaldığı sürece savaşın devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan'a teşekkür

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Zelenskiy, görüşmede ikili ilişkileri, Karadeniz güvenliği ile küresel gıda güvenliği konuları ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Ülkesinin toprak bütünlüğünü desteklediği için Erdoğan'a minnettar olduğunu aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletimizin desteği ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi temelinde Ukrayna'nın ve tüm Avrupa'nın güvenliğinin dürüst bir şekilde yeniden tesisi ihtiyacı için teşekkür ediyorum." (AA)