Ukrayna Rusya'nın geçici ateşkes önerisini reddetti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da tüm cephe hattında Ortodoks Noel arifesi ve günü kapsamında 36 saatlik bir ateşkes emri verdiğini duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada ateşkese katılmayacaklarını bildirdi.

Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre Putin, "Çatışma bölgelerinde çok sayıda Ortodoks inancına sahip vatandaşın yaşadığını göz önüne alarak Ukrayna tarafını ateşkes ilan etmeye ve vatandaşlara Noel arifesinde ve Noel gününde ayinlere katılma fırsatı vermeye çağırıyoruz" sözleriyle Ukrayna tarafını da ateşkese uymaya çağırmıştı.