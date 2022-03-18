Zelenskiy'den 'AB'ye üyelik başvurusu' açıklaması: İlerliyoruz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Zelenskiy "Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. AB üyeliği için Ukrayna başvurusuna ilişkin Avrupa Komisyonu görüşü birkaç ay içinde hazırlanacak. Ukrayna hükümeti ve Avrupa Komisyonu’na bilgi verildi. Stratejik hedefimize birlikte ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı: Ukrayna'nın Avrupa yolu şimdi başladı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelesnkiy'e AB'nin "kesintisiz desteğine" dair güvence verdiğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı "Ukrayna’nın Avrupa yolu şimdi başladı. Bunun gibi zamanlar, bir sonraki zor adımı atmak için vizyon, sabır ve dayanıklılık gerektirir. AB Komisyonu bu yolda ilerleyecektir” dedi.

Von der Leyen, “Ayrıca Başkan Zelenskiy'i Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyon Avro'luk makro-finansal yardımın ikinci diliminin ödenmesi konusunda bilgilendirdim. Ukrayna'nın cesur halkının şimdi bu paraya ihtiyacı var. Bu anlamsız savaş hala şiddetle devam ederken, ülkenin mali durumunu destekleyecek” ifadelerini kullandı.