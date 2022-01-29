Zelenskiy: Yarın savaş çıkacağını söylemek hata

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yabancı medya temsilcileriyle yaptığı röportaj sırasında “Batılı liderler ve medya Ukrayna’da 'yarın' savaşın başlayacağına dair yanlış bir algı yaratıyorlar. Bu ekonomimizi istikrarsızlaştırıyor ve ekonomimizin tekrar istikrara kavuşması için 4-5 milyar dolar harcamamızı gerektiriyor” ifadesini kullandı.

TASS haber ajansının haberine göre, Zelenskiy sözlerine Batılı liderlerin diplomasiye yakışmayan bir üslupla Ukrayna’da savaş olduğu, askerlerin caddelerde yürüdüğü, seferberlik ilan edildiği algısı yarattıklarını, bu panik havasına Ukrayna’nın ihtiyacı olmadığını ekledi. Rusya sınırında oluşan panik nedeniyle ülkeden 12,5 milyar doların çıktığını bildiren Zelenskiy, ABD’nin Kiev’e mali yardımlarını, İMF’den ise kredilerin hızlanmasını beklediklerini anlattı.

'Bu savaş hibrit bir savaş olacak'

Ukrayna başkanı Normandiya Formatı danışmanlarının 26 Ocak’ta gerçekleştirdikleri toplantıya işaret ederek, toplantı için “sadece bir PR çalışması değilse ve ciddiyse karşılıklı diyaloğa ve sürecin barış içinde çözülmesine doğru bir adımdır” ifadelerine yer verdi. Zelenskiy, savaşın olup olmayacağını ve ne zaman patlak vereceğini bilmediğini fakat “onun ihtimal dahilinde” olduğunu söyledi. Zelenskiy bu savaşın nasıl olacağına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Tam ölçekli bir savaş olacaksa bu savaş sadece Ukrayna ile ve sadece devletimizin topraklarında olmayacak. Bu savaş hibrit bir savaş olacak; enformasyon ve siber cepheleri olan bir savaş.”

Beyaz Saray’ın savaş riskine ilişkin gündemi sıcak tutmasını bir hata olarak nitelendiren Zelenskiy “bu tür sinyaller dünyada güçlü bir tepki uyandırıyor” dedi. ABD’nin diplomatlarını Ukrayna’dan tahliye etmesinin hatalı bir tutum olduğunu da belirten Zelenksiy, bunun "hiç yardımı dokunmayan aşırı ve hatalı adımlar’’ olduğunun altını çizdi. Ukrayna Devlet Başkanı bununla birlikte ABD’nin Ukrayna’ya sunduğu mali ve askeri yardım için teşekkür etti: ‘’Tıpkı diğer ülkeler gibi siz sırf ABD’siniz diye size minnettar değiliz. Dost olmamızı, gerçek ortaklar olmamızı istiyorum. Size bu konuda yalan söylemek arzu ettiğim şey olamaz.’’

Ukrayna Başkanı, ülke içi istikrarsızlaşmanın ülkenin egemenliğine yönelik en büyük risk olduğunu ifade etti. ‘’Bu ortaklarımızla görüş birliğinde olduğumuz şeydir, devletimizin egemenliğine karşı en büyük risk, somut konuşamayacağım, devletimizin içinde oluşacak bir istikrarsızlaşmadır. Böyle bir şeyin olması durumunda Ukrayna en zayıf hale düşecek. Başkan bu tür risklerin “Halk, ordu ve iktidar bir olursa” azaltabileceğini öne sürdü.