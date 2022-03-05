Zelenskiy video paylaştı: Kiev'deyim

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'dan kaçtığı iddiaları sonrasında sosyal medyadan video paylaştı. Vladimir Zelenskiy paylaştığı videoda, Ukrayna'dan ayrılmadığını belirterek, "Buradayım, Kiev’deyim. Kimse bir yere kaçmadı" dedi.

Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna hava sahasını kapatmama kararına tepki göstererek, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.

Zelenskiy, NATO'ya tepkisini, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" diyerek devam ettirdi.