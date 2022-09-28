Zelenskiy ve Meloni'den karşılıklı destek mesajları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'daki genel seçimleri kazanan ve ülkenin yeni başbakanı olması beklenen aşırı sağcı Giorgi Meloni'yi kutladı.

Zelenskiy Twitter hesabından İtalyanca ve Ukraynaca yazdığı mesajda "Giorgia Meloni ve partisini seçimi kazandıkları için tebrik ederiz. Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelede İtalya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin devamını takdir ediyoruz. Yeni İtalyan hükümetiyle verimli bir işbirliğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Meloni de Zelenskiy'e İngilizce olarak yazdığı yanıtla destek verdi. Meloni "Sayın Zelenskiy Ukrayna halkının özgürlüğü davasına sadık desteğimize güvenebileceğinizi biliyorsunuz. Güçlü olun ve inancınızı koruyun" diye yazdı.