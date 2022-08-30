Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti ile görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ve beraberindeki heyet, Zaporijya Nükleer Santrali'nde gerçekleştirilecek denetim öncesinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Santral ve çevresinde her gün patlamalar olduğunu belirten Zelenskiy, bu nedenle dünyanın büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve UAEA’nın Zaporijya için alacağı her türlü kararın Ukrayna için önemli olduğunu aktaran Zelenskiy, "BM ve UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresini askerden arındırılmış bölge oluşturulması, Rus ordusunun santrali terk etmesi ve Ukrayna'nın tekrar santralin kontrolünü sağlaması Ukrayna için önemlidir" dedi.