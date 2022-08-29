ABD ve Rusya'dan Zaporijya açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Zaporijya Nükleer Santrali’nin çevresinin askerden arındırılması için çağrıda bulundu.

Rusya'nın santralin çevresinin askerden arındırılmış bir bölge haline gelmesini kabul etmesi gerektiğini söyleyen Kirby, "Santralin kontrollü bir şekilde kapatılması en güvenli seçenek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Zaporojye Nükleer Santrali’nin çevresinde askerden arındırılmış bir bölge oluşturmanın söz konusu olmadığını belirtti.