İsviçre'de 'nükleer santrallerin kapatılmaması' için imza kampanyası başlatıldı

İsviçreli bir grup politikacı tarafından başlatılan imza kampanyasında, Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrasında ortaya çıkan enerji krizi sebebiyle ülkenin enerji politikasında değişikliğe gidilmesi talep edildi. "Karartmayı Durdur" isimli kampanya, İsviçre'deki nükleer santrallerin açık kalması gerektiğini savunuyor.

İsviçre, Japonya'nın Fukuşima kentindeki 2011 yılında gerçekleşen nükleer felaketten sonra güvenlik endişeleri sebebiyle 2017 yılında nükleer santrallerini kapatmaya karar vermişti. Şu ana kadar ülkedeki santrallerden birisi kapatıldı.

100 bin imzayla referanduma gidilebilir

İsviçre'deki doğrudan demokrasi yasasına bağlı olarak, kampanya sonucunda 100 binden daha fazla imza toplanması halinde ülke nükleer santralin durumu için anayasal referanduma gidecek. İmza kampanyasını başlatan siyasetçilerin sağ partilerin üyesi olması dikkat çekti.

"Karartmayı Durdur" kampanyasının internet sitesinde, "Yakın zamana kadar, İsviçre güvenli ve neredeyse karbondioksit üretmeyerek elektrik üretiyordu. Hidroelektrik ile nükleer enerjinin çevre ve iklim dostu kombinasyonu hiçbir neden yokken terk edilecek" deniliyor.

Sonntags Zeitung'a konuşan kampanyanın komite üyesi Vanessa Meury, "Nükleer santraller olmadan yapamayız" diyerek, grubun amacının anayasa değişikliğiyle birlikte İsviçre'de "her türlü iklim dostu elektrik üretimini garanti altına almak" olduğunu söyledi.

İsviçre'nin enerji planları

İsviçre ürettiğinden daha fazla elektrik tüketiyor. Enerji krizi nedeniyle kışın, ithalat yoluyla elektrik ihtiyacını komşu ülkelerden sağlamayı planlıyor. İsviçre hükümetinin enerji kullanımı için geniş kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.

İsviçre enerji kurumu geçen ay yaptığı açıklamada, kış aylarında enerji kıtlığı oluşması halinde dört saatlik bölgesel kesintiler planlandığını duyurmuştu.

İsviçre hükümeti kış aylarında yaşanacak enerji krizine karşı doğalgazda yüzde 15 "gönüllü tasarruf" hedefini açıklarken, ülkede bu kış uzun süreli elektrik kesintileri yaşanabileceği belirtmişti.