İsviçre bu kış büyük elektrik kesintilerine hazırlanıyor

İsviçre hükümeti kış aylarında yaşanacak enerji krizine karşı doğalgazda yüzde 15 "gönüllü tasarruf" hedefini açıklarken, ülkede bu kış uzun süreli elektrik kesintileri yaşanabileceği belirtildi.

AFP'nin haberine göre Rusya'dan doğalgaza ve Fransa'dan nükleer enerjiye bağımlı olan İsviçre kışın yaşanacak elektrik kesintilerine hazırlanıyor.

Ülkede yaz aylarında enerji ihtiyacının büyük bölümü hidroelektrik santrallerden sağlanıyor. Ancak İsviçre kışın Rusya'dan gelecek doğalgaza ve Fransa'nın nükleer enerjisine bağımlı.

Rusya'dan Avrupa'ya gaz tedarikindeki kesintinin yanısıra Fransa'nın korozyon sorunları nedeniyle nükleer reaktörlerinin yarısında üretimi durdurması İsviçre'nin kışın yaşayacağı enerji sorununu artırıyor.

İsviçre kışın elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü Almanya'da Rusya'dan ithal edilen gazdan elde edilen elektrikle karşılıyor.

İsviçre hükümeti ülkenin elektrik kesintilerine karşı hazırlık yaptığını açıklarken, federal elektrik komisyonu başkanı Werner Luginbuhl tekrarlayan ve saatler süren elektrik kesintilerine karşı uyardı.

Ülkede güneş panelleri ve jeneratörlere talep artarken İsviçre hükümeti dün de doğalgazda tasarruf açıklaması yaptı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Ekim 2022 ile Mart 2023 arasında ülke genelinde doğalgaz talep ve tüketiminin azalması için "gönüllülük esaslı tasarruf kampanyası" başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda kış döneminin bitişine kadar doğalgaz kullanımından yüzde 15 tasarruf edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Tasarruf kampanyasına ilişkin detayların eylülde paylaşılacağı ifade edildi.