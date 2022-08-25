Fransa: Total Energies'in Rus ordusuyla petrol bağlantılarını soruşturacağız

Fransa Ulaştırma Bakanı Clément Beaune bugün yaptığı açıklamada, Fransız petrol tekeli TotalEnergies'in yerel bir ortak girişim aracılığıyla Rus ordusuna jet yakıtı tedarikinde yer alıp almadığının araştırılması için çağrıda bulundu.

Le Monde gazetesinde dün yayımlanan haberde, Fransız firması TotalEnergies'in Rus enerji şirketi Novatek ile anlaşarak, Ukrayna'daki Rus savaş uçaklarına jet yakıtı tedarikinde bulunduğunu bildirilmişti.

France 2'ye konuşan Fransa Ulaştırma Bakanı Beaune, "Bu son derece ciddi bir konu. Bu nedenle, ister Fransız ister başka bir ülkenin şirketinin, Rusya'ya yönelik yaptırımları delmesine izin verilmeyecektir. Konuyla ilgili acilen soruşturma düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

Batı'nın yaptırımlarının aksine Rusya'daki operasyonlarına devam eden TotalEnergies, Rus ordusunun altyapısına destek verecek herhangi bir adım atılmadığını, ülkedeki iş ortaklarının Rus ordusuna desteği konusunda bilgileri olmadığını iddia etti.

Le Monde'da yer alan haberde, Ukrayna savaşında Rusya'nın kullandığı iki hava üssüne teslim edilen jet yakıtının, TotalEnergies'in yüzde 49'una sahip olduğu Terneftegaz tarafından üretildiği belirtilmişti.