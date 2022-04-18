Zelenskiy, Ukrayna'nın 'haftalar içinde' AB üye adayı olmasını bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday statüsü elde etmesi için doldurulan anketi AB'nin Ukrayna'daki Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etti.

Zelenskiy yaptığı açıklamada ülkesinin "önümüzdeki haftalarda" AB aday statüsü elde edebileceğine inandığını söyledi.

Zelenskiy'in ofisinin başkan yardımcısı bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Haziran ayındaki Avrupa Konseyi toplantısı sırasında Ukrayna'ya adaylık statüsünün verilmesini beklediğini söylemişti.