Zelenskiy: Donbass'tan vazgeçmeyeceğiz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'yla savaşı sona erdirmek için 2014'te Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden topraklarını geri alma hedefinden vazgeçmeye istekli olmadığını ve Ukrayna ordusunun Donbass bölgesinde savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetleri, 2014'te Kiev'de gerçekeleşen Maydan Darbesi'ni takiben bağımsızlıklarını ilan etmişti. Kiev yönetimi bağımsızlık ilanına askeri saldırıyla cevap verirken daha önce bu bölgelere dair Batı ülkelerinin arabuluculuğuyla kabul ettiği Minsk Anlaşmaları'nı uygulamaya koymamıştı. Bölgede savaş Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısının başlamasına kadar 8 yıl sürdü.

CNN'e verdiği demeçte Zelenskiy, ülkesinin Rusya'nın Donbass'ta tamamen kontrolü sağlaması durumunda "Kiev'i tekrar ele geçirmeye çalışmayacağının garantisi olmadığını" söyledi.

Zelenskiy, "Bu yüzden onlara izin vermememiz, mevzimizi almamamız çok önemli, çünkü bu savaş [...] tüm savaşın gidişatını etkileyebilir." dedi.

"Çünkü Rus ordusuna ve Rus liderliğine güvenmiyorum" diyen Ukrayna Cumhurbaşkanı, CNN muhabirinin "Ukrayna'nın savaşta galip olup olmayacağı sorusuna" "Evet, elbette ve olacak" şeklinde yanıt verdi.

'Nükleer silah kullanımına hazır olun'

Öte yandan Zelenskiy dünyanın Rusya'nın taktik nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olması gerektiğini "çünkü Ukraynalıların hayatına değer vermediğini" söyledi.

Zelenskiy ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın da Ukrayna'ya gelmesini istediğini söyledi. ABD Başkanı Biden geçtiğimiz hafta bir muhabire Ukrayna'ya gitmeye "hazır olduğunu" söylemişti, ancak bu diyalogdan saatler sonra Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı'nın Ukrayna'ya gitme gibi bir gündeminin olmadığını açıklamıştı.

Zelenskiy ABD'nin son yolladığı 800 milyon dolarlık silah yardımına da atıfla "Elbette daha fazlasına ihtiyacımız var. Ama şimdi bize yardım ettiği için mutluyum" dedi.

Zelenskiy'e 'nasıl hatırlanmak istediğini' soran CNN muhabirine Ukrayna Devlet Başkanı'nın yanıtı "Hayatı sonuna kadar seven bir insan. Ailesini ve anavatanını sevdi. Kesinlikle bir kahraman değil. İnsanların beni olduğum gibi kabul etmesini istiyorum. Sıradan bir insan" şeklinde yanıt verdi.