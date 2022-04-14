Zelenskiy: Bize silah yollarsanız barış ve iyilik daha hızlı zafer kazanır

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy yeni bir video yayınladı. Kişisel Telegram kanalından yayınladığı videoda Zelenskiy, "50 gündür alaycı bir şekilde bizi yok etmeye çalışıyorlar. 50 gündür Ukrayna halkı kahramanca direniyor. Hiçbir şeyden korkmuyoruz çünkü ne için savaştığımızı biliyoruz. Kötülüğe son verecek kadar cesaretimiz var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı daha çok silah talep ettiği videosunda "Rus askeri makinesini beslemeyi bırakın. Ukrayna'ya silahlarla yardım edin. O zaman barış ve iyilik çok daha hızlı kazanacaktır" dedi.

Almanya ve Macaristan'ı hedef aldı

Öte yandan gün içerisinde İngiltere menşeli BBC'yle gerçekleştirdiği söyleşisinde Zelenskiy Rusya'dan alınan petrolü için "kan parası ödendiğini" söyleyerek Avrupa ülkelerini "paralarını başkalarının kanından kazanmakla" suçladı.

Zelenskiy, BBC'ye verdiği bir söyleşisinde Almanya ve Macaristan'ı, Rusya'nın bu yıl 326 milyar dolar elde edeceği enerji satışlarına ambargo koyma çabalarını engellemekle suçladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı ayrıca, Rusya'nın saldırısını savuşturmak için yeterince hızlı silah alamadıklarından yakınarak Ukrayna'ya daha fazla silah sağlanması çağrısını yineledi. Zelenskiy, "ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkeleri yardım etmeye çalışıyor ve yardım ediyorlar. Ama yine de buna daha çabuk ihtiyacımız var. Anahtar kelime şimdi" dedi.

'Rusların bizimle daha fazla müzakere şansları olmayacak'

Zelenskiy, İngiliz devlet basınına Mariupol şehrinde on binlerce kişinin öldürülmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi. "On binlerce ölünün yanı sıra birçoğunun da ortadan kaybolduğu bilgisine sahibiz" diyen Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Belgelerinin değiştirildiğini, onlara Rus pasaportu verildiğini ve Rusya'nın derinliklerine, bazılarının kamplara, bazılarının başka şehirlere götürüldüğünü biliyoruz. Bu insanlara ne olduğunu kimse bilmiyor. Kaç kişinin öldürüldüğünü kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Mariupol, Buça ve Borodyanka'da Rus birlikleri tarafından işlenen vahşetlerin" Rusya tarafıyla barış görüşmeleri olasılığını daha da azalttığını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı "Buça [barış görüşmelerinin olanaklarını] kapatma sürecindedir. Bu benimle ilgili değil, Rusya ile ilgili. Bizimle daha fazla müzakere şansları olmayacak." dedi.

Volodimir Zelenskiy hükümetinin arka planda silah ve malzeme anlaşmaları üzerinde çalıştığını söylerken Ukrayna vatandaşlarının bankalara kaçışı tetikleyebilecek ve Ukrayna ekonomisini istikrarsızlaştırabilecek panikten kaçındırmaya odaklandığını ifade etti.