Zelenskiy: Ukrayna'daki elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin sekiz gündür Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılar sonucu ülkenin elektrik santrallerini yüzde 30’unun yok edildiğini açıkladı.

Rusya bu sabah da Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir enerji tesisini hedef aldı. Kiev’in batısında ise Jitomir’de yapılan saldırılar sonucu elektrik ve su kesildi. Dnipro şehrinde ise iki tesisin vurulduğu bildirildi.

Rusya son haftalarda Ukrayna’daki şehirlerin elektrik altyapılarını hedef almaya başladı. Yetkililer, hasarın tamiri için çabaların sürdüğünü söylerken saldırıların kış öncesi yapıldığına dikkat çekildi.

'Kiev'e bugün düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü'

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah düzenlenen saldırıda altyapı tesisinde hasar oluştuğunu belirtti.

Saldırıda, söz konusu altyapı tesisinde görevli 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Kliçko, belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. (AA)