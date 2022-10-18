Kiev'de patlama sesleri: Ülke genelinde sirenler çalıyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu sabah da patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Kiev’in kuzeyinde enerji altyapısını hedef aldığını söyledi.
Reuters’ın aktardığı habere göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, Rus güçlerinin bir enerji tesisini vurduğunu söyledi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, “kritik altyapının” hedef alındığını açıkladı.
Kiev’e dün de kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hava saldırıları düzenlenmişti. Ukraynalı yetkililer, en az 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Ülke genelinde siren sesleri
Ukrayna'da birçok kentin yetkilisi, hava saldırısı sirenlerinin yeniden çaldığını yerel basın aracılığıyla doğruladı.
Dnipro kentinde enerji altyapısının vurulduğu bildirildi. Patlamaların duyulduğu Harkov kentinde, metro ve trenlerin durdurulduğu açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki altyapı hedeflerine hassas güdümlü silahlarla misillime yapacağını açıklamıştı.