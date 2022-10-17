Ukrayna: Kiev'e kamikaze İHA saldırıları düzenlendi

Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği duyuruldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Şevçenski bölgesinde 4 ayrı patlama yaşandığını söyledi.

'Silahları İran sağlıyor'

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, söz konusu saldırıların kamikaze İHA'lar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Bu silahları Rusya'ya İran'ın verdiğini ileri süren Yermak, "acilen" daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

İran, Rusya’ya İHA tedarik ettiğine yönelik iddiaları reddediyor. Telegram hesabından açıklama yapan Kliçko, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı ancak can kaybı veya yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Zelenskiy: Bir apartman vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinden beri ülkenin çeşitli yerlerine saldırılar düzenlediğini belirterek, "Kamikaze insansız hava araçları ve füzeler tüm Ukrayna'ya saldırıyor" açıklamasında bulundu.

Bir İHA'nın apartmana çarptığını aktaran Zelenskiy, "Kiev'de bir apartman vuruldu" dedi.

Öte yandan, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesinde yoğun çatışmaların sürdüğü açıklandı. Zelenskiy, Bahmut ve Soledar kentlerinde "çok ağır çatışmalar" olduğunu bildirdi.