Zelenskiy: Ukrayna düşerse Avrupa da düşer

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve Ukrayna'daki güncel durum hakkında açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Ukrayna'nın düşmesinin halinde Avrupa'nın düşeceğini iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak, “Ukrayna düşerse Avrupa düşer. Yaşananları göz ardı etmeyin. Dışarı çıkın ve Ukrayna’yı elinizden geldiğince destekleyin” dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın tam teşekküllü bir işgalden korunduğunu belirterek, "Üç dakikalık bir konuşmam var şimdi. Buradaki ilk dakikayı bir saygı duruşuna adamak istiyorum. Hayatını kaybedenleri analım. Askerlerimizi, itfaiye erlerini ve pilot olarak çalışanları, kahramanca mücadele edenleri, ülkelerini koruyanlara adayalım bu saygı duruşunu. Lütfen onların ruhlarını analım, barış içinde yatsınlar" dedi.

Zelenskiy konuşmasının devamında, "İkinci dakikamda da vatandaşlarımızı anmak istiyorum. Siviller, çocuklar onlarca yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kendilerini bilmeden ülkemizin egemenliği için hayatlarını kaybetti" dedi.

'Lütfen sesinizi çıkarın'

Zelenskiy, "Buradaki üçüncü dakikamı da size adamak istiyorum. Avrupa halkına, size çağrı yapıyorum. Lütfen sesinizi çıkarın, mücadelemize destek olun. Çünkü Ukrayna düşerse Avrupa da düşer. Yaşananları göz ardı etmeyin. Dışarı çıkın ve Ukrayna’yı elinizden geldiğince destekleyin. Ve eğer kazanırsak ki kazanacağımızdan eminim. Bu demokratik dünyanın zaferi olacak. Bu özgürlüğümüzün zaferi olacak. Kazanırsak, Avrupa kadar çiçek açacağız ve onlar da bizimle hiç olmadığı kadar buradan iyi çıkacak. Çok yaşa Ukrayna!" diyerek konuşmasını sonlandırdı.