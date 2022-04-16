Zelenskiy tutuklattığı muhalif siyasetçi için esir değişimi teklif etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, tutuklattırdığı ana muhalefet partisi başkanı Viktor Medvedçuk'u Rusya'yla takas etmeye hazır olduğunu ancak Rusya Federasyonu'ndan bu konuda henüz bir yanıt gelmediğini söyledi.

Öte yandan Lviv'deki mahkeme Viktor Medveçuk için kısıtlama tedbirini değiştirirken kefaletle serbest bırakılma olasılığı olmadan tutuklu olduğunu açıkladı.

Siyasetçinin eşinden Putin'e çağrı

Öte yandan Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, Kiev ve Moskova uygun bir anlaşmaya varırsa kocasının takas ihtimalini kabul ettiğini söyledi. Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kocasının serbest bırakılması için yardım istedi.

Marçenko bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan eşinin serbest bırakılması konusunda Zelenskiy'e arabuluculuk yapmasını istemişti.