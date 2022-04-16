Ukrayna'da tutuklanan muhalefet liderinin eşi Boris Johnson'dan yardım istedi

Bu hafta Kiev'de tutuklanan Ukrayna'nın en büyük muhalefet partisinin başkanı Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko çektiği bir videoyla eşinin serbest bırakılması için İngiltere Başbabakın Boris Johnson'dan yardım istedi.

Buna ek olarak Marçenko Rus ve Donbass güçlerine teslim olan İngiliz paralı askerlerinin ailelerine dönük, "Ülkenizin başbakanı Boris Johnson'dan Ukrayna liderliğinin davranışlarını etkilemesini istemek sizin elinizde" diyerek İngiltere Başbakanı'nı kocası için esir takasına ikna etmeye çağırdı.

Marçenko çektiği başka bir videoyla kocasının serbest kalmasını mümkün kılacak bir esir değişimi konusunda yardım için Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden de yardım istedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Medvedçuk'un eşinin İngiliz paralı askerlerinin akrabalarına hitabı üzerine yaptığı konuşmasında "Kiev'i yakın zamanda ziyaret eden Boris Johnson, muhtemelen onların [esir alınan İngiliz paralı askerlerin] akıbetinin farkındadır. Cevap vermekte gecikmeyecektir. Ve [İngiltere Dışişleri Bakanı] Liz Truss muhtemelen İngiliz vatandaşlarının orada ne yaptığını açıklayacaktır" dedi. Öte yandan Zaharova Moskova'nın böyle bir esir takasına açık olup olmadığını netliğe kavuşturmadı.

Ülkenin en büyük muhalefet partisi Muhalefet Platformu - Yaşam İçin’in genel başkanı Viktor Medvedçuk, bu haftanın başında tutuklanmıştı. Ukrayna hükümeti OHAL'i gerekçe gösterek ülkedeki tüm muhalefet partilerini yasaklarken Medvedçuk'u "Moskova yanlısı olduğu" gerekçesiyle ev hapsine almıştı.