Zelenskiy ana muhalefet partisi liderini tutuklattırdı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın en büyük muhalefet partisi Muhalefet Platformu - Yaşam İçin’in genel başkanı Viktor Medvedçuk'un tutuklanması talimatını verdi. Zelenskiy daha sonra Telegram kanalı üzerinden Medvedçuk’un eli kelepçeli bir fotoğrafını paylaştı.

Zelenkiy fotoğrafı, “SBU (Ukrayna’nın gizli servisi) bir özel operasyon yürüttü. Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağım” mesajıyla birlikte servis etti.

Ana muhalefet partisi Muhalefet Platformu - Yaşam İçin, geçtiğimiz ay Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yasaklanmıştı. Ukrayna’da Zelenskiy, OHAL’i gerekçe göstererek ana muhalefetin yanı sıra parlamentodaki tüm sol ve muhalif partileri de yasaklamıştı.