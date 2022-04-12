Pandora Belgeleri: Zelenskiy'le bağlantılı offshore şirketleri de bulunuyor

Rus patron ve siyasetçilerle bağlantılı paravan şirketlere dair yeni verilerin yayınlandığı Pandora Belgeleri'nde yaklaşık 7 ay önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ortaklarının da offshore şirketler ağına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Belgelerde Zelenskiy'in komedyen olduğu dönemdeki ortaklarıyla Britanya Virjin Adaları, Kıbrıs ve Belize merkezli offshore şirketlere bağı olduğu kaydedilmişti.

Bununla birlikte, Zelenskiy'in baş yardımcısı ve Ukrayna Gizli Servisi'nin başkanı olan Serhiy Shefir'in söz konusu offshore ağının bir parçası olduğu ortaya konmuştu.

Shefir'in ve Zelenskiy'in başka bir ortağının Londra'da gayrimenkul satın almak için bu offshore şirketleri kullandığı belirtilmişti.

Belgelere göre, Zelenskiy, 2019 seçimleri döneminde, önde gelen offshore şirketinin hisselerini Shefir'e devretmiş, ancak ikili, Zelenskiy'in ailesinin bu şirketten pay alması yönünde ayrı bir anlaşma yapmıştı.