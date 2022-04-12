Yeni Pandora Belgeleri: Rus siyasetçi ve zenginlerle bağlantılı offshore şirketler yayınlandı

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Rus patron ve siyasetçilerle bağlantılı paravan şirketlere dair yeni veriler yayınladı.

Pandora Belgesi olarak bilinen belgelerde, şirket isimlerini ve 800'den fazla Rusya vatandaşını kapsayan verilerin Doğu Afrika ülkesi olan Seyşeller merkezli Alpha Danışmanlık şirketinden alındığı kaydedildi. Söz konusu verilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in destekçilerinin ve diğer siyasi figürlerin küresel yaptırımları etrafından dolanmak için kullandığı şirketleri içerdiği öne sürülüyor.

Söz konusu isimler arasında Putin'in eski iletişim bakanının, üst düzey bir bölgesel siyasi liderin, tutuklu bir kripto para uzmanının ve bir oligarkın bulunduğu iddia ediliyor.

Yayınlanan verilerle birlikte, Pandora Belgeleri'nin son halinde Rusya'yla ilişkili toplam 11 binden fazla içerik bulunuyor. Belgelerde, 3 bin 700'e yakın şirketin 4 bin 400'den Rusya vatandaşıyla ilişkili olduğu ileri sürülüyor. Rusya vatandaşlarının, belgede yer alan şirketlerin ve yasal varlıkların yüzde 14'üne yakınını kontrol altında tuttuğu ifade ediliyor.

Belgelere göre, Rusya'da eski bakanlar, Rusya parlamentosunun eski üyeleri ve eski devlet başkanı adayları 163 farklı varlığa sahip.

Rus siyasi figürlerin şirketlerin kaydı için yaygın olarak Alcogal ve Dadlaw gibi finans şirketlerini kullandığı, ve sahip oldukları şirketlerin birçoğunun Britanya Virjin Adaları ve Kıbrıs'a kayıtlı olduğu belirtiliyor. Belgelere göre, en fazla offshore şirketleriyle bağı olan Rus siyasi figürler, Rus petrol şirketi RussNeft'in sahibi ve eski parlamento üyesi Mikail Gutseriev ve bir diğer eski parlamento üyesi Sait-Salam Gutseriev oldu. İki ismin bağlantılı olduğu toplam offshore şirket sayısı 84 olarak kaydedildi.

Pandora Belgeleri'nde siyasetçilerin yanı sıra Batı tarafından yaptırım uygulanan 45'ten fazla oligarkın olduğu ifade edildi.