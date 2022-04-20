Zelenskiy: Takasa hazırız, Mariupol'de kimse teslim olmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Mariupol kentinde kuşatma altındaki askerlerinin teslim olmayacaklarını söyledi. Zelenskiy Rus askerleri ile Ukraynalıların takasına ise hazır olduklarını belirtti.

Mariupol'de kuşatmanın kalkması için iki yol olduğunu söyleyen Zelenskiy "Birinci olarak önemli ve ağır silahlar... Şu anda Mariupol'ü kurtarmak için yeterince bu silahlara sahip değiliz. İkinci yol ise diplomatik. Şimdiye dek Rusya bunu kabul etmedi" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Mariupol'deki kuşatmanın ne zaman kaldırılacağını bilmediğini kaydetti ve "Açıkça söylüyorum, oradaki çocuklarımız (askerlerimiz) zaferimizi istiyor ve hiçbiri düşmana teslim olmayacak" diye konuştu.

Zelenskiy Mariupol'deki tahliye koridorları üzerinden Rusya'nın kontrolündeki kentlere giden sivillerin akıbetlerini ise bilmedikleri açıklamasını yaptı.

Zelenskiy Ukraynalılar ile ölen Rus askerlerinin cesetleri ile yaralı Rus askerlerini takas edecek her türlü formata ise hazır olduklarını söyledi.