'Azov Taburu tahliye için İngiltere, Türkiye ve ABD'den yeşil koridor açmasını istedi'

Rusya birlikleri tarafından Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında kuşatma altında olan Azov Taburu'nun ABD, İngiltere ve Türkiye'ye askerlerin tahliyesi için "yeşil koridor" açılmasını sağlamaları talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

Rusya'nın bu talebi reddettiği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland da bugün yaptığı açıklamada Mariupol'den tahliyelere NATO üyelerinin dahil olabileceğini söylemişti.

Rusya Federasyonu İnsani Müdahale için Bölümlerarası Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Mariupol'de açtığı insani koridorları Kiev'in görmezden geldiği ve askerlerine karşı onların silah bırakmalarını engelleyerek "insanlık dışı bir tutum sergilediği" savunuldu.

Açıklamada Azov milliyetçi taburunun İngiltere, ABD ve Türkiye liderleri de dahil olmak üzere dünya topluluğuna bir video mesaj göndererek, oluşturulacak "yeşil koridorlar"la çıkışlarını sağlama talebinde bulunduğu belirtildi. İddiaya göre Azovstal'daki siviller, yaralılar ve ölen Ukrayna askerlerinin cesetlerinin helikopterlerle tahliyesi talep edildi.

Rusya'nın bu talebi reddettiği belirtildi.