ABD: Mariupol'den tahliyelere NATO müttefikleri dahil olabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentinden sivillerin ve yaralı askerlerin tahliyesine izin vereceğine dair "bir umut" olduğunu söyledi.

CNN'in haberine göre Nuland tahliyelere NATO müttefiklerinin de katılabileceğini öne sürdü. Nuland "Gerçekleşmesi durumunda buna NATO müttefiklerinin de dahil olacağını" anladığını söyledi.

Ancak ABD'li müsteşar daha önce böylesi anlaşmaların "birkaç kez başarısızlıkla sonuçlandığını" söyledi ve güvenli geçişe izin vermenin Rusya'nın elinde olduğunu kaydetti.

Ukraynalı Azov Taburu'nun kentteki Azovstal çelik fabrikasında sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ileri süren Rusya bölgedeki askerlerin silah bırakarak tahliyesi için bugün bir kez daha süre vermişti. Rusya'nın Moskova saatiyle 14.00'e kadar tanıdığı süre dolmuştu.

Kiev ise Rusya'nın Azovstal çelik fabrikasını yeraltı sığınaklarını hedef alan bombalarla vurduğunu ileri sürüyor.

Öte yandan Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko yerel saatle 14.00'ten itibaren kentte kalan sivillerin tahliyesine başlanacağını açıkladı. Tahliyelerin Azovstal çelik fabrikası ve bir AVM yakınlarından yapılacağı duyuruldu.

Tahliye rotasınınsa Rusya'nın kontrolündeki Beryansk ve Ukrayna kontrolündeki Zaporijya'yı takip edeceği açıklandı.

Boyçenko savaş öncesinde 400 bin nüfusa sahip kentten halihazırda 200 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti.