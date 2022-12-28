Zelenskiy: Savunma ve güvenlik güçlerini gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunu gelecek yıla hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair Telegram hesabından video yayımlayan Zelenskiy, bugün savunma ve güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek cephedeki son durumu ele aldıklarını belirtti.

Söz konusu görüşmede Ukrayna ordusunun 2023 yılına ilişkin hazırlıklarının ele alındığını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'nın savunma ve güvenlik güçlerini gelecek yıla hazırlamaya devam ediyoruz. Bu belirleyici bir yıl olmalı" ifadelerini kullandı.