Lavrov: Ukrayna ya yapılması gerekeni güzellikle yapar ya da bu meseleyi Rusya ordusu çözer

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Çatışmaların süresine gelince, top Ukrayna rejiminin ve onun arkasında duran Washington’ın sahasında. Bu manasız direnişlerini her an durdurabilirler" dedi.

Sputnik'in haberine göre; ABD'de yayınlanan Newsweek dergisi, askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Moskova'nın nükleer silah kullanmasına Washington'un vereceği olası tepkileri yazmış ve olası tepkilerden birinin ise Kremlin'e 'lideri yok etme saldırısı' düzenlenmesini öngördüğünü belirtmişti.

Rus basınına verdiği demeçte söz konusu habere ilişkin açıklamada bulunan Lavrov, "ABD Savunma Bakanlığı'ndaki (Pentagon) adı açıklanmayan bazı yetkililer, Kremlin'e 'lideri yok etme saldırısı' düzenleme tehdidini fiilen yönelttiler. Burada esasen Rusya Devlet Başkanı'nın fiziksel olarak ortadan kaldırılması tehdidi söz konusu" dedi. Lavrov, fikirleri yürüten kişilerin söz konusu planların olası sonuçlarını çok iyi düşünmesi gerektiği söyledi.

'ABD ve NATO, Rusya'ya karşı zafer kazanmak istiyor'

Ayrıca Lavrov, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Rusya'yı yok etmek için muharebe sahasında Moskova'ya karşı zafer kazanmak istediğini söyledi.

Lavrov, konuya ilişkin "ABD ve NATO'lu müttefiklerinin stratejik amacının ülkemizi önemli derecede zayıflatma ve hatta yok etme mekanizması olarak muharebe sahasında Rusya'ya karşı zafer kazanmak olduğu artık hiç kimse için bir sır değil. Rusya'nın rakipleri, bu amaca ulaşmak uğruna birçok şeye hazır" ifadelerini kullandı.

Sıcak çatışmanın en fazla fayda sağladığı tarafın ABD olduğunu ve Washington'un bu süreçte hem stratejik hem de ekonomik planda azami fayda sağlama amacı güttüğünü söyleyen Lavrov, "Bunun yanında Washington, Rusya ile Avrupa arasındaki geleneksel bağları koparmayı ve Avrupalı uşaklarını kendisine daha fazla bağlamayı öngören önemli jeopolitik görevini de yerine getiriyor" dedi.

'Ya güzellikle yaparlar ya da bu meseleyi Rusya ordusu çözer'

Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşına dair ise şöyle konuştu:

“Ukrayna’da rejimin denetimindeki toprakların militarizm ve Nazizmden arındırılması ve buradan yeni topraklarımız dahil Rusya’nın güvenliğine yönelebilecek tehditlerin ortadan kaldırılması ile ilgili tekliflerimiz, düşman tarafından iyi biliniyor.

Yapılması gereken şey basit: Bunu ya kendiliklerinden güzellikle yaparlar ya da bu meseleyi Rusya ordusu çözer.

Çatışmaların süresine gelince, top Ukrayna rejiminin ve onun arkasında duran Washington’ın sahasında. Bu manasız direnişlerini her an durdurabilirler."