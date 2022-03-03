Zelenskiy: Savaşı durdurmak için Putin’le doğrudan diyalog önemli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada, Rusya müzakereleri hakkında "Her müzakerenin bir anlamı var, her kelime silahın ateşlemesinden daha önemli” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Savaşı durdurmak için Putin’le doğrudan diyaloğun önemli” olduğunu sözlerine ekledi.

Zelenskiy, Batı'nın Ukrayna'nın hava sahasını kapatmayacak olması halinde kendilerine savaş uçağı göndermeleri gerektiğini söyledi. Zelenskiy, Ukrayna için önemli noktalardan birinin ülkenin uçuşa yasak bölge ilan edilmesi olduğunu sözlerine ekledi

Zelenskiy, müzakerelerin anlamlı olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bazı konularda taviz vermeyeceklerini diyerek "İnsanların ölmemesi için bazı tavizlerin bulunması gereken şeyler var. Ama tavizlerin olmadığı şeyler de var. Çıkıp da, ‘Ukrayna, Rusya’nın parçası’ diyemezsiniz. Bu mümkün değil. Bunu bize teklif etmenin ne anlamı var?" diyerek belirtti.