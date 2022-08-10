Zelenskiy: Savaş Kırım'ın kurtuluşuyla bitmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Kırım'ı geri alana dek savaşı bırakmayacağını söyledi.

Dün Kırım'da meydana gelen patlamalara değinmeyen Zelenskiy yaptığı açıklamada savaşın Kırım'ın ilhakıyla başladığını öne sürerek Kırım geri alınıncaya dek savaşı sürdüreceklerini ifade etti.

Zelenskiy dün gece yayınladığı video mesajında "Ukrayna'ya ve tüm özgür Avrupa'ya karşı Rus savaşı Kırım'la başladı ve Kırım'la, onun kurtuluşuyla bitmeli" dedi.

Zelenskiy "Asla vazgeçmeyeceğiz. Kırım işgal edilmişken Karadeniz güvenli olamaz" ifadelerini kullandı.

Kırım'da tatil beldelerine yakın bir Rus askeri üssünün bulunduğu havalimanında dün meydana gelen patlamalarda bir kişi yaşamını yitirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, üste mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini, Ukrayna'nın herhangi bir saldırısının söz konusu olmadığını açıklamıştı. Ukrayna da saldırılarla ilgilisi olmadığını açıklamıştı.