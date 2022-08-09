Zelenskiy: Bütün Rusların Batı'ya seyahati yasaklanmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Washington Post’a verdiği söyleşisinde Batılı ülkelerden tüm Rusya vatandaşlarına dönük vize yasağı talep etti.

Zelenskiy “Rusya’nın daha çok ülkeyi ilhak etmesinin önüne geçmenin tek yolu”nun Rusya vatandaşlarının Batı ülkelerine girmesinin yasaklanması olduğunu söyledi.

Zelenskiy “Rusların düşünme biçimlerini değiştirene değin kendi dünyalarında yaşamaları” gerektiğini öne sürdü.

Zelenskiy mevcut Rusya hükümetiyle hemfikir olmayanların da cezalandırılacağı yönündeki eleştirileriyse reddederek “Fark etmez, ne tür Rus olurlarsa olsunlar... Onları Rusya’ya yollayın” dedi.

Ukrayna’nın “yeterli kuvvetleri ve araçları toplar toplamaz işgalden topraklarını kurtaracağını” söyleyen Zelenskiy’nin açıklaması ABD’nin Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yeni bir silah yardımını ilan etmesinin hemen ardından geldi. ABD’nin şimdiye kadar Ukrayna’ya yolladığı silah yardımı 4,5 milyar doları aşmış durumda.