ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah ve mühimmat yardımı yapılacağını duyurdu. ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım yaklaşık 9,8 milyar dolara ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, ülkelerini Rus saldırganlığına karşı savunan Ukrayna halkını gerektiği sürece desteklemeye devam edeceğimizi açıkça belirtti. Bu çabaların bir parçası olarak başkandan gelen yetki doğrultusunda ABD silah ve teçhizatının tek seferdeki en büyük çekilmesine izin veriyorum. Bu, 1 milyar dolara varan ve Ağustos 2021'den bu yana 18’inci olan çekiliş, Ukrayna'nın kendini savunması için ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden alınan silah, mühimmat ve teçhizatı içeriyor" dedi.

Askeri yardıma devam sözü

Açıklamada, "Bu paket, Ukraynalıların kendilerini savunmak için çok etkili bir şekilde kullandıkları önemli miktarda ek mühimmat, silah ve teçhizat sağlıyor. Bu ayrıca savaşın başından bu yana Ukrayna'ya sağlanan ABD güvenlik yardımını toplamda yaklaşık 9,8 milyar dolara getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ukrayna ile yakın bir şekilde istişare etmeye, savaş alanında bir fark oluşturmak ve Ukrayna'nın müzakere masasındaki nihai konumunu güçlendirmek için dikkatlice ayarlanmış ek mevcut sistemleri ve yetenekleri artırmaya devam edeceğiz. Ukrayna ile birlik içerisindeyiz” denildi.