Ukrayna Büyükelçisi: Türkiye bize yaptırımların delinmesine aracı olmayacaklarını bildirdi, inanıyoruz

Bir süredir yerli ve yabancı basında Rusya'nın yaptırımları Türkiye üzerinden deldiğine dönük iddialar yer alıyor. Ancak haberlerden görüldüğü kadarıyla bu sadece Rusya'nın değil, Batılı ülkelerin de işine geliyor.

Kısa süre önce de İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriera della Sera, İtalyan şirketlerinin Rusya'ya ihracat yapmak için Türkiye'yi aracı ülke olarak kullandığını öne sürmüştü. Gazeteye göre normalde İtalya’nın Türkiye’ye aylık ihracatı 1 milyar doları aşmazken Haziran’da 1.4 milyar dolara yükselmesi bunun işaretiydi. Bazı taşımacılık şirketlerinin yöneticileri de gazeteye bu iddiayı doğrulamıştı…

Halk TV'den Barış Soydan konuyu Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’a sordu. Soydan yazısında şunları dile getirdi:

"(Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi) Dikkatli bir dil kullanarak şunları söyledi: “Yaptırımların delinmesiyle ilgili tüm haberleri takip ediyoruz ve gerektiğinde Türkiye’yi bilgilendiriyoruz. Ama bu konuda net kanıtlarımızın olması gerekiyor. Türkiye bize yaptırımların delinmesine aracı olmayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanlarımız ve devletlerimiz arasında iyi bir ilişki var ve Türkiye’nin dediklerine inanıyoruz. Ama bunun bir medya yorumumu mu yoksa gerekçeleri olan bir gerçek mi, araştırmamız gerek.”

'Türkiye’nin katılması mutlu ederdi ama…'

Bodnar, Türkiye 2014’ten beri Rusya’ya yönelik yaptırımlara dahil olmadığını da vurgulayarak, “Elbette yaptırımlara katılması bizi mutlu ederdi ama Türkiye’nin kendi çıkarları olduğunun farkındayız. Biz Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine odaklanacağız” diye konuştu."