Zelenskiy: Rusya'yla görüşmeye hazırız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy, barış sürecinin sözle değil eylemle başlatılmasını umduğunu dile getirdi.

Zelenskiy, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e Rusya ile Kudüs'te görüşme teklifinde bulunduğunu söyledi. Zelenskiy "İsrail, güvenliğin garantörleri arasında olabilir" dedi.

Zelenskiy, İsrail Başbakanı'nın Ukrayna'daki yerleşimde önemli bir rol oynayabileceğine inandığını ekledi.

Zelenskiy ayrıca NATO üyelerinin Ukrayna uğruna birleşme cesaretini görmediğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu, Kiev'in krediyle bile satın almaya hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy ayrıca bin 300 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti.