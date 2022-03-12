Güncelleniyor: Rusya-Ukrayna savaşında 17. gün

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 17. gününe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile müzakere sürecinde "bazı önemli gelişmeler" olduğunu söylerken ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldıklarını açıkladı. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyuran Biden, "Rusya'dan alkol ve deniz mahsulleri ithalatını durduyoruz. Putin'i daha sert vuracağız. Moskova borsası iki haftadır açılmıyor. Çünkü açılınca batacağını biliyorlar. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Rusya'yı bir çöp haline getirdi. Rusya ekonomisini yıktık" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi Tatyana Navka ve büyük çocuklarına yaptırım getirildiğini belirtti. Price ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözümü konusunda Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını da belirtti.

Savaşın 17. gününde öne çıkan gelişmeler gün boyu haberimizde...

Güncelleme: 11.28

Rusya ordusu, Kiev yakınlarındaki Vasilkov’da bulunan yakıt deposunu ve askeri havaalanı etrafındaki askeri mühimmat deposunu vurdu.

Güncelleme: 10.36

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Donbass Halk Cumhuriyetlerinin kontrolüne giren bölgelerinin güncellenmiş bir haritasını yayınladı

Güncelleme: 10.14

Donetsk kuvvetleri, Valerianovka ve Zeleny Gay yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti. Rus kuvvetleriyse Ukrayna askeri altyapısına ait 3 bin 491 hedefi imha ettiğini açıkladı.

Güncelleme: 09.42

ABD, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin savunma sanayisiyle ilişkisi bulunan Rusya menşeili tedarik şirketleri ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Güncelleme: 09.28

Kırım Daimi Temsilcisi Muradov, 'Ukrayna topraklarındaki Pentagon'un gizli laboratuvarlarında yıllarca biyolojik silahlar geliştirildi' dedi.

Güncelleme: 08.58

ABD, Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennady Zyuganov ve RFKP'li vekiller hakkında yaptırım kararı aldı.

Güncelleme: 08.58

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Mariupol kentinde 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Güncelleme: 08.04

Wall Street Journal (WSJ), Polonya’nın kendi hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan Rus yapımı tüm MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya gönderme teklifini ABD Başkanı Joe Biden’ın veto ettiğini belirtti.

'Belediye Başkanı kaçırıldı' iddiası

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un Rus güçleri tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko “Melitopol'da 10 kişilik bir işgalci grubu, düşmanla işbirliği yapmayı reddeden şehrin belediye başkanı Ivan Fedorov'u kaçırdı" açıklaması yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa kaçırma olayının "savaş suçu" olduğu söylendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim" dedi.