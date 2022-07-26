Zelenskiy: Rusya'nın yürüttüğü açıkça gaz savaşıdır

Rusya’nın Kuzey Akım gaz boru hattındaki bir türbinin bakıma alınması nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının 33 milyon metreküpe düşüreceğini açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya'nın birleşik bir Avrupa'ya karşı yürüttüğü açıkça bir gaz savaşıdır" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy'nin konuya dair açıklaması şöyle:

“Kuzey Akım türbini ile ilgili tavize rağmen Rusya, sözleşme gereği yapmak zorunda olduğu gibi Avrupa ülkelerine gaz tedarikine devam etmeyecek. Bütün bunlar, Avrupalıların kışa hazırlanmalarını mümkün olduğunca zorlaştırmak için Rusya tarafından kasıtlı olarak yapılıyor. Bu, Rusya'nın birleşik bir Avrupa'ya karşı yürüttüğü açıkça bir gaz savaşıdır. Tam olarak böyle algılanmalıdır.

İnsanlara ne olacağı, nasıl acı çekecekleri umurlarında değil. Limanların kapanmasından kaynaklanan açlıktan, kışın soğuğundan, yoksulluktan ya da işgalden. Bunlar terörün farklı biçimleridir."