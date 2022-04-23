Zelenskiy: Rusya için Ukrayna'ya saldırmak sadece bir başlangıç

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istiyorlar. Doğal olarak, Rusya’nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'ya yardım etmeyen ülkelere de çağrıda bulunarak, "bunun çok riskli olduğunu bu tür ülkelerin her şeylerini kaybedebileceğini" söyledi. Volodimir Zelenskiy, "Bize yardım etmelisiniz, çünkü bu yolda ilk olan bizdik" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı "Tam olarak istediğimizi bize veren tüm ortaklarımıza minnettarım. Çünkü bu silahlarla binlerce insanın hayatını kurtarabileceğimizi kesin olarak biliyoruz. İşgalcilere Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalacakları günün yaklaştığını gösterebiliriz" şeklinde konuştu.