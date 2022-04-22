Rusya Savunma Bakanlığı: Moskva kruvazöründe 1 kişi öldü, 27 kişi kayıp

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasının amiral gemilerinden olan Moskva kruvazöründeki kayıplarla ilgili ilk kez resmi veri yayınladı. Bakanlık 1 kişinin hayatını kaybettiğini 27 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "13 Nisan'da mühimmat patlaması sonucunda çıkan yangınla Moskova kruvazöründe büyük bir hasar meydana geldi. Mürettebatın yangın söndürme çabaları sonuç vermedi. Geminin hasar görmemesi için verilen mücadelede 1 asker öldü, 1 asker yaralandı, 27 kişi kayboldu. Kalan 396 mürettebat, kruvazörden bölgedeki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edilerek Sivastopol'a sevk edildi" denildi.

Bakanlık hayatını kaybeden, yaralanan ve kayıp askerlerin ailelerine destek verileceğini aktarırken, kurtarılan denizcilerin Karadeniz Filosu'ndaki diğer askeri gemilerinde görevlerine devam edeceğini belirtti. (İHA)