Pentagon: Rus savaş gemisi 2 Ukrayna füzesinin isabet etmesi sonucu battı

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Karadeniz'de batan savaş gemisi Moskva'nın batmadan önce Ukrayna tarafından vurulduğunu açıkladı. İsmi gizli tutulan Pentagon yetkilisi, Ukrayna'nın 2 Neptün füzesinin Moskova'ya isabet etmesi sonucu geminin battığını belirterek, bunu Rusya için "büyük bir darbe" olarak nitelendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, füze kruvazörü Moskva'nın mühimmat patlaması sonucu meydana gelen gövde hasarı nedeniyle fırtına sırasında limana çekilirken battığını iddia etmişti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise Moskva'nın batması hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın bunu bir Neptün füzesi veya belki daha fazlasıyla vurmuş olması kesinlikle makul ve olası" ifadelerini kullanmıştı.

Rus savaş gemisi Moskva'nın 12 bin 490 ton ağırlığında olduğu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana operasyonla batırılan en büyük Rus savaş gemisi olduğu biliniyor. (İHA)