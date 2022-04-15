Rus gemisinin batmasının ardından Kiev'de patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün gece saatlerinde bir dizi güçlü patlama sesi duyulduğu, Ukrayna genelinde siren seslerinin yeniden çalmaya başladığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Kiev, Herson, Harkov ve İvano-Frankivsk'te patlama sesleri duyulduğu aktarılırken henüz herhangi bir can kaybı ya da hasara ilişkin açıklama yapılmadı. Ukrayna medyası Kiev'in bazı kısımlarında elektrik kesintileri olduğunu duyurdu.

Patlamaların Rus donanmasına ait Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'nın batmasından birkaç saat sonra gerçekleştiği belirtildi.

Ukrayna gemiyi füzelerle vurduğunu iddia etmişti. Rusya ise geminin çıkan yangının ardından mühimmat patlamaları nedeniyle ağır hasar gördüğünü, mürettebatının tahliye edildiğini duyurmuştu. Açıklamasında gemiye yönelik herhangi bir saldırıdan söz etmeyen Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam saatlerinde geminin limana çekilirken fırtınada battığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise yayınladığı video mesajda Moskva kruvazörünün batmasına atıfta bulunarak "Rus gemilerinin dibe inebileceğini gösterenleri" selamladığını söyledi.