Rusya: Moskva Kruvazörü fırtına sırasında limana çekilirken battı

Rusya Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, füze kruvazörü Moskva'nın mühimmat patlaması sonucu meydana gelen gövde hasarı nedeniyle fırtına sırasında limana çekilirken battığını iddia etti.

Bakanlık, "Moskva Kruvazörü'nün limanına çekilmesi sırasında, bir yangın nedeniyle mühimmatın patlaması sırasında meydana gelen gövde hasarı nedeniyle gemi dengesini kaybetti. Şiddetli fırtınanın ortasında gemi battı." dedi.

Bakanlık, mürettebatın daha önce açıklandığı üzere yakındaki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edildiğinin altını çizdi.

Daha önce CNN International'a konuşan bir Ukraynalı yetkili, Rus savaş gemisinin Ukrayna'dan ateşlenen seyir füzeleri tarafından vurulduğunu iddia etmişti.