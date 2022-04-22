Zelenskiy: Rusya Herson ve Zaporijya'da 'sahte referandum' düzenlemeyi planlıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat 58. gününde devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde ele geçirdiği kısımlarda "sahte bağımsızlık referandumu" düzenlemeyi planladığını iddia etti.

Zelenskiy bölge sakinlerine Rus güçlerine pasaport numaraları gibi kişisel bilgileri vermemeleri çağrısında bulundu.

Herson ve Zaporijya'da Rus güçlerinin kontrolündeki bölge sakinlerine "dikkatli olun" diye seslenen Zelenskiy kişisel bilgilerin verilmesine dair "Bu size yardım etmek için değil. Bu, Moskova'dan böyle bir gösteriyi sahnelemek için emir gelirse, topraklarınızda sözde referandumu yapılmış gibi göstermeyi amaçlıyor" dedi.

Kiev Mart başında da Moskova'yı 2014'te Kırım'da yapılan referandumun bir benzerini Herson'da planlamakla suçlamıştı.

Zelenskiy dün yayınladığı video mesajda Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine atıfta bulunarak "Herson Halk Cumhuriyetleri"ne izin vermeyeceklerini ifade etti, "Eğer yeni bir ilhak isteniyorsa bunu Rusya üzerinde yeni güçlü yaptırımlar takip edecek" dedi.