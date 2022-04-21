Putin'den Mariupol çelik fabrikasına yönelik saldırıyı durdurma emri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Savunma Bakanı Sergey şoygu'yla yaptığı görüşmede Karadeniz'deki Mariupol limanındaki Azovstal çelik tesisine yönelik bir saldırıyı durdurma talimatı verdi. Şoygu'ya göre, tesiste neo-Nazi 'Azov' alayı da dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin Ukraynalı militan bulunuyor.

Putin, savunma bakanına "Askerlerimizin ve subaylarımızın hayatlarını ve sağlıklarını korumayı her zaman düşünmemiz gerekiyor" diyerek, bu özel durumda çelik tesisine saldırmak için gönderilmemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sovyet döneminde inşa edilen Azovstal çelik fabrikası, ağır bombardımanlara dayanacak şekilde inşa edilmiş geniş bir iyi güçlendirilmiş yeraltı tünelleri ağına sahip.

Neo-Nazi Azov bu tünellere yerleşti ve burayı son savunma hattı olarak kullanıyor. Perşembe günü Şoygu, Putin'e Rus kuvvetlerinin ve Donbass cumhuriyetlerinin milislerinin Azovstal fabrika kompleksi dışında Mariupol şehrini tamamen ele geçirdiğini söyledi.

Şoygu ayrıca tesisteki askeri operasyonun üç ila dört gün içinde tamamlanabileceğini ve görünüşe göre tesisi basmayı planladığını söyledi. Putin bunun yerine birliklerine "bölgeyi bir sinek geçemeyecek şekilde mühürlemelerini" emretti.

Şoygu'nun açıklamalarına göre Rusya Devlet Başkanı ayrıca tesiste bulunan militanlara "teslim olmaları için bir şans daha verdi". Bakan, "Ukraynalı militanların hayatlarının bağışlanması ve teslim olmaları için bir şans daha vermek adına" bu kararın geldiğini kaydetti. Şoygu, Putin'in "Henüz silahını bırakmamış olan herkese bunu yapmasını teklif edin" dediğini aktarırken, Rusya'nın "onlara tüm uluslararası normlar altında hayatlarını ve insani muameleyi garanti ettiğini" de sözlerine ekledi. Putin'in yaralananların da "nitelikli tıbbi tedavi göreceğini" de söylediği aktarıldı.

Rusya, son birkaç gün içinde Azovstal tesisinden çıkmak isteyenler için iki kez insani yardım koridorlar açma girişiminde bulundu, ancak her iki girişim de başarısız oldu. Bunun yerine, Azov militanları ve Ukrayna kuvvetleri, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yardımıyla tahliye edilmelerine izin verilmesini ve kişisel silahlarını da muhafaza etmelerini talep etti. Kiev, insani yardım koridorları oluşturma girişimlerinin başarısız olmasından da Moskova'yı sorumlu tuttu.