Zelenskiy: Rusya bize saldırdığı için 90’lara geri dönecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşın 23. günün de açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, “Ukrayna’nın güçlü halkı, bugün savaşın 23. günü. Ben eminim ki bu savaşta Ruslar ülkelerini tarihlerinin başladığı zamana geri döndürecekler. Rusya, Ukrayna’ya saldırdığı için son 25 yılda ulaştığı seviyeden 90’lara geri dönecek. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşın bedeli bu olacak. Vicdansız ve saldırgan bir savaşın bedeli her zaman yüksek bedellerle ödenir. Ne olursa olsun insanlarımız geri gelmeyecek ve yaralarımız iyileştirilmeyecek. Biz her şeyi onaracağız ve Avrupa Birliği’nin üyesi olacağız. Ancak zaferden sonra hayat farklı olacak. Ölenleri saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

'Ukrayna’da barış olmadıkça Rusya’ya yönelik yaptırımlar olacak'

Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Eğer bazı Batı ülkeleri bize silah konusunda yardım etmeye devam etmezse bu onların vicdanı bir hatası olacak ve onlar prestijlerini kaybedecekler. Avrupa Birliği ile ülkemizden gidenlere ve ülkemizde kalanlara yardım edilmesi konusunda görüştük ve Avrupa Birliği ile 300 milyon euro yardım konusunda anlaştık. Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde konuşuyoruz. Ruslar her roket ve her bomba için bedel ödeyeceklerini anlamalılar. Ukrayna’da barış olmadıkça Rusya’ya yönelik yaptırımlar olacak. Rusya için yaptırım teklifinde bulunan dünyanın farklı ülkelerindeki insanlara minnettarım. Rusya’ya ait gemilere hizmet vermeme kararı alan İsveç’deki liman çalışanlarını da teşekkür ederim. Bu doğru ve tüm ülkeler böyle yapmalı. Şimdi hareket edilmeli ki potansiyel saldırganlar savaşın bir kayıp olduğunu görmeli. Rus gemileri için tüm Avrupa limanları kapatılmalı." (İHA)