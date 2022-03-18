Zelenskiy: Rusya bize saldırdığı için 90’lara geri dönecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşın 23. günün de açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, “Ukrayna’nın güçlü halkı, bugün savaşın 23. günü. Ben eminim ki bu savaşta Ruslar ülkelerini tarihlerinin başladığı zamana geri döndürecekler. Rusya, Ukrayna’ya saldırdığı için son 25 yılda ulaştığı seviyeden 90’lara geri dönecek. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşın bedeli bu olacak. Vicdansız ve saldırgan bir savaşın bedeli her zaman yüksek bedellerle ödenir. Ne olursa olsun insanlarımız geri gelmeyecek ve yaralarımız iyileştirilmeyecek. Biz her şeyi onaracağız ve Avrupa Birliği’nin üyesi olacağız. Ancak zaferden sonra hayat farklı olacak. Ölenleri saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.
'Ukrayna’da barış olmadıkça Rusya’ya yönelik yaptırımlar olacak'
Zelenskiy, şöyle konuştu: