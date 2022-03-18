Moskova'da 'Kırım Baharı' konseri: Putin'in konuşması kısa süre kesildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesi"nin yıldönümü için Moskova'da Lujni Stadyumu'nda düzenlenen törene katılarak bir konuşma yaptı.

Putin'in konuşması sırasında sesin kesilmesi üzerine Kremlin'den "teknik aksaklık" açıklaması yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Kırım Baharı" adlı etkinlikte yaşanan kesintinin "sunucudaki teknik aksaklıktan kaynaklandığını" açıkladı.

Kısa süre sonra konuşmasına devam eden Putin, Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekat sonrası tanık olduğunu söylediği "birlikten" dolayı memnun olduğunu belirtti.

Donbass'taki cumhuriyetlerin Ukrayna hükümetinin kurbanları haline geldiklerini söyleyen Putin, Kırımlıların Rusya ile birleşme kararının "Neo-Nazilerin yoluna sert bir engel koyduğunu" kaydetti.

Konuşmasında İncil’den bir alıntı yapan Putin Donbass’la ilgili, “Her kim dostları için ruhunu ortaya koyduysa, bundan büyük sevgi yoktur” ifadelerini kullandı.