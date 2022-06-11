Zelenskiy: Rusya 400 ayrı uluslararası sözleşmeyi ihlâl etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy, Moskova'nın Maydan darbesinin yaşandığı 2014'ten bu yana '400 ayrı uluslararası sözleşmeyi ihlâl ettiğini' söyledi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen 'Demorkasi Zirvesi'ne video konferans yoluyla bağlanan Zelenskiy, yaptığı açıklama, "Rusya, 2014'te bu yana devletimizin taraf olduğu yaklaşık 400 uluslararası sözleşmeyi ihlâl etti" diyerek, bunların başında 1994'te Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'a nükleer silahtan arındırılması karşılığında ABD, Birleşik Krallık ve Rusya'nın güvenlik garantileri sunmasını öngören Budapeşte Muhtırası'nın geldiğini belirtti.

Zelenskiy, 'ihlâl edilen' diğer anlaşmalar arasında Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğü, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 1975 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Nihai Senedi ve Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'nin yer aldığını kaydetti.

Ukrayna lideri, 22 Şubat'ta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Kiev'in Budapeşte Muhtırası'nda çekileceklerini bildirmişti.